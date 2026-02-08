«Это магическая штука»: Дима Билан обожает ChatGPT и творчество с ИИ

Дима Билан признался, что активно использует ChatGPT и ИИ в творчестве

Заслуженный артист России Дима Билан не ограничится одной песней в дуэте со «Снегурочкой» — продуктом нейросети. Он намерен и дальше использовать в своем творчестве современные технологии. Певец считает это крайне интересным экспериментом, у которого есть будущее. Об этом он заявил на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio.

«Я не понимаю, почему люди все так вдруг всполошились… Я, конечно, понимаю как музыкант и человек ремесла, и человек, который тоже пишет музыку сам, но мы давно существуем в этих программах и промтах абсолютно точно», — отметил исполнитель.

По словам Билана, авторы уже давно пользуются, например, библиотеками сэмплов — заимствуют готовые биты, создавая новые произведения. Компьютерную графику не первое десятилетие применяют в кино и на телевидении, и ее никто не боится. А в некоторых случаях искусственный интеллект (ИИ) помогает оживить изображения артистов, которых уже нет в живых, для фильмов или передач.

«Люди испугались, что ИИ может заменить наш человеческий труд… Вы можете снять свою какую-то историю, каждый человек. Просто вот эта магическая штука, которая раньше принадлежала только лишь каким-то большим корпорациям, она просто стала очень доступной, понимаете? И от этого никуда не денешься», — сказал певец.

Исполнитель уверен, что в будущем «все устаканится, и человеческое оно останется человеческим», появятся специальные маркировки, и живое творчество можно будет легко отличить от искусственного. При этом самому певцу ИИ помогает по-новому взглянуть на музыку, но все равно именно человек влияет на конечный результат.

«Я мощно пользуюсь ChatGPT, общаюсь с ним, разговариваю. У меня уважительные отношения с ним построены… Вы знаете, если попросить ChatGPT нарисовать картинку, каким он видит вас и какие у вас отношения… Интересные такие варианты просто иногда появляются. Где-то рисуют, что человек очень как-то воспитанно себя ведет, и интеллект его любит… То есть чувствительная на самом деле это субстанция», — заключил артист.

