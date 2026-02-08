Аватар актера: Станислав Бондаренко готов продать свое лицо ИИ-кинопроекту

Актер Станислав Бондаренко готов продать лицо, чтобы ИИ играл за него в кино

Артист заключает контракт на съемки нового фильма, но вместо заучивания текста, репетиций и съемок на площадке просто подписывает соглашение на передачу своего изображения и улетает в отпуск с гонораром. А искусственный интеллект (ИИ) делает за него всю работу, заставляя изображение произносить реплики и двигаться на экране. Хороший план? Определенно, считает актер театра и кино Станислав Бондаренко. На закрытом бизнес-завтраке Дома Культуры и музыкального продюсера Дарьи Кузнецовой он заявил, что готов «продать» свое лицо.

«Если это разделение, допустим, структур, то есть музыкальное и актерское, то почему бы не использовать это. Если есть возможность это использовать и зарабатывать дополнительные деньги именно таким способом, что это будет красиво, это будет интересно и плюс еще есть живой артист, который может это еще и поддержать, то почему бы и нет?» — порассуждал Бондаренко.

Как отметил артист, уже существуют фильмы, полностью созданные с помощью ИИ. И многие подобные проекты привлекают внимание не только тем, что представляют собой новшество. Хорошую работу высоко оценивают и зрители, ведь нейросети значительно расширяют возможности кинопроизводства. К тому же они позволяют экономить — нарисовать, грубо говоря, картинку в компьютере дешевле, чем построить декорации целого выдуманного мира.

«Да, затраты на кинопроизводство, конечно, они меньше, но все-таки артисты, которые там играют… Ну, они не смогут воссоздать то, что сможет воссоздать живой артист… На фильм, созданный искусственным интеллектом, с искусственным Ди Каприо… Все равно люди, наверное, мало захотят пойти. Они посмотрят это для такого общего образования, чтобы понять, как это выглядит, но все равно захотят пойти на живого артиста», — отметил Бондаренко.

С другой стороны, подчеркнул актер, есть проект «Аватар», который нашел миллионы фанатов во всем мире и принес создателям огромные деньги, хотя большая его часть — компьютерная графика. Поэтому вполне возможно, что технологии со временем смогут полностью заменить людей на съемочных площадках. Но театр ИИ прибрать к рукам не сможет точно, уверен Бондаренко.

«Я считаю, что искусственный интеллект его не убьет. Я уже говорил по поводу театра, что театр — это в любом случае живые эмоции, это живой артист, это энергия здесь и сейчас», — заключил актер.

