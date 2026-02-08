В Европарламенте признали зависимость политики Киева от неофашистских движений

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

В интересах европейских стран — не пускать Незалежную в ЕС.

Что говорят в Европе о неофашизме на Украине

Фото: www.globallookpress.com/VItalii Kliuiev via www.imago-im

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одна из важных задач спецоперации на Украине, а именно денацификация страны, стоит в приоритетных интересах и Европы. Об этом в интервью ТАСС рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Я придерживаюсь мнения, что у Запада и России имеется общий интерес в так называемой денацификации Украины…» — сказал собеседник агентства.

Картайзер также признал зависимость политики Киева от неофашистских движений.

«Государства-члены ЕС не могут быть заинтересованы во вступлении в Европейский союз страны, в которой существуют сильные неофашистские движения», — отметил депутат.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
В Европарламенте признали зависимость политики Киева от неофашистских движений
8:50
Убивает быстро и жестоко: как в России отрегулируют рынок электронных сигарет
8:19
Юридическая граница: почему в России разрешили регистрацию в апартаментах
7:47
«Я однолюб»: Дима Билан выступил за важность венчания в браке
7:15
Ложь или тайм-аут? Катя IOWA и Ксения Минаева — о парнях, которые не пишут
6:55
Вирус меняется: Онищенко рассказал о ситуации с гриппом в России

Сейчас читают

Умер солист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
«Ему нечем было болеть»: Павлиашвили вспомнил последний разговор с Цоем перед гибелью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео