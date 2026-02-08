Исполнитель и пособник покушения на генерала Алексеева задержаны

Задержаны исполнитель и пособник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Об этом сообщили в ФСБ.

Как уточняет ведомство, стрелявшего в офицера ВС РФ задержали в Дубае (ОАЭ). Он был выдан России. Еще одна пособница преступления выехала на Украину.

«Установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, задержанный

в Москве, и выехавшая на Украину Серебрицкая Зинаида. Также при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов… задержан и передан российской стороне гражданин России

Корба Любомир, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — уточнили в ведомстве.

Розыск организаторов покушения на генерал-лейтенанта Алексеева продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что офицер пришел в сознание после покушения. Накануне в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелили в мужчину, а затем скрылся с места происшествия.

