Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 147 0

Киллер, стрелявший в военнослужащего, задержан сотрудниками спецслужб на юге России.

Генерал Алексеев пришел в сознание

Фото: Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генерал-лейтенант Минобороны РФ Владимир Алексеев, на которого 6 февраля было совершено покушение в одном из московских ЖК, пришел в себя в больнице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник отметил, что киллер, стрелявший в Алексеева, задержан сотрудниками спецслужб на юге России. Уточняется, что подозреваемый пытался скрыться на самолете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве было совершено нападение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Согласно данным Следственного комитета России, в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелили в мужчину, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевшего экстренно госпитализировали в городскую больницу. 

Возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
11:25
Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения
11:05
Умер советский и российский актер Игорь Гузун
10:57
Вернуться не получится? Сможет ли Сабуров добиться отмены запрета на въезд в РФ
10:38
«Мечтаешь только об одном»: актер Артем Быстров о том, что делает человека несчастным
10:15
Проявить талант и начать свой бизнес: как в Москве поддерживают молодых инноваторов

Сейчас читают

Термобарический удар российского «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО
«Искусство — это не соревнование»: Богомолов высказался о современной литературе
Он ведет себя «слишком идеально»: скрытые признаки измены, о которых не говорят
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео