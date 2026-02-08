Новый пожарный вертолет поступил в распоряжении экстренных служб Москвы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 43 0

Вертолеты вроде Ка-32А11ВС привлекают для тушения крупных возгораний и природных пожаров.

Какие вертолеты используют МЧС для тушения пожаров в Москве

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В авиацентр Москвы поступил новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Он оснащен системой авионики и локации, адаптирован для работы в плотной городской застройке и сложных условиях. Все системы состоят из отечественных комплектующих, программное обеспечение разработано специалистами Национального центра вертолетостроения», — уточнил градоначальник.

Вертолеты вроде Ка-32А11ВС привлекают для тушения крупных возгораний и природных пожаров. Экипаж машин состоит из трех человек — двух пилотов и одного бортмеханика. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять пожарно-спасательных отрядов появилось в Москве в прошлом году. Подразделения помогают Московской, Калужской и Рязанской областям. В них регулярно обновляется техника, средства индивидуальной защиты и аварийно-спасательное оборудование.

Также безопасность обеспечивается и на водных объектах, за которыми следят 26 спасательных станций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
Покончившая с собой Алия Галицкая не была женой Александра Галицкого
16:15
Российский лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026
16:00
Экономия без срывов: как тратить на себя и не страдать от чувства вины
16:00
Новый пожарный вертолет поступил в распоряжении экстренных служб Москвы
15:56
Экс-супруга бизнесмена Александра Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
15:40
Х-образный охотник: «Калашников» представил новый беспилотник на выставке в Саудовской Аравии

Сейчас читают

«Пошли они на»: Лепс о том, будет ли поздравлять женщин с 8 Марта
Кофейная пауза: как чашка бодрящего напитка влияет на пищеварение
«Я недостаточно хорош»: как негативные убеждения управляют нашей жизнью
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео