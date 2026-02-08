«Вечно обламывают крылья»: Сергей Зверев пригрозил уйти из соцсетей

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 56 0

Стилист столкнулся с атакой хейтеров.

Почему Сергей Зверев больше не хочет делиться личной жизнью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сергей Зверев пожаловался на жесткую критику в интернете

Стилист Сергей Зверев признался, что находится на грани эмоционального истощения. Он заявил, что испытывает атаку недоброжелателей. В своих социальных сетях он поделился, что из-за постоянного негатива не хочет делиться подробностями своей жизни в интернете.

«Задолбал хейт. Ничего не хочется публиковать. Вечно обломанные крылья», — отмечает «король гламура».

Несмотря на эмоциональное истощение, шоумен поблагодарил тех, кто остается на его стороне. Стилист подчеркнул, что именно любовь преданной аудитории помогает ему держаться в медиа-сфере.

«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает! Если бы не вы, меня давно бы…», — добавил Зверев.

Поклонники в комментариях уже завалили стилиста словами поддержки, призывая его не обращать внимания на «злых людей».

