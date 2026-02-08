«Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда

Певица Ольга Бузова: У меня всегда любовь с первого взгляда

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что всегда влюбляется с первого взгляда. И сейчас она готова встретить своего единственного ненаглядного — каждый день проводит в этом ожидании. Об этом она рассказала на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio.

В качестве доказательств артистка представила украшения с крупными золотыми сердцами — символом вожделенного чувства. Кольцо на среднем пальце звезда двусмысленным жестом продемонстрировала так, чтобы увидели все без исключения.

«Праздник любви — каждый день! Всегда у меня любовь (с первого взгляда). Я готова! У меня сразу все акценты расставлены (показала кольцо). Я сразу скажу: „Привет, я верю в любовь“. Миром правит любовь… В моей жизни всегда, как правило, происходит вот это вот первое ощущение, оно меня редко обманывает», — поделилась Бузова.

По словам артистки, свою первую любовь в юности она встретила в метро — и просто утонула в его глазах. Девушка сразу поняла, что хочет быть с этим парнем. То же произошло с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, и с блогером Давидом Манукяном, когда тот пришел на съемки ее клипа.

«Поэтому я верю в любовь с первого взгляда, со второго взгляда, с 30-го, я верю в это чувство. Но это чувство, это не схема, это не план, поэтому это чувство невозможно запланировать, невозможно предугадать, невозможно анонсировать», — заключила звезда.

Так же страстно, как романтикой, Ольга Бузова увлечена своей карьерой. Она утверждает, что ничего не знает о выгорании, хоть и знакома с недосыпами и усталостью. Однако артистка твердо намерена исполнить все свои мечты. Так, около 15 лет она мечтала сняться в большом кино. И это желание недавно исполнилось, в столице прогремела премьера комедии «Равиоли Оли» с ней в главной роли.

