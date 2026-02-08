«Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 50 0

Певица украшает себя сердцами и буквально кричит об ожидании сильного чувства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова: У меня всегда любовь с первого взгляда

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что всегда влюбляется с первого взгляда. И сейчас она готова встретить своего единственного ненаглядного — каждый день проводит в этом ожидании. Об этом она рассказала на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio.

В качестве доказательств артистка представила украшения с крупными золотыми сердцами — символом вожделенного чувства. Кольцо на среднем пальце звезда двусмысленным жестом продемонстрировала так, чтобы увидели все без исключения.

«Праздник любви — каждый день! Всегда у меня любовь (с первого взгляда). Я готова! У меня сразу все акценты расставлены (показала кольцо). Я сразу скажу: „Привет, я верю в любовь“. Миром правит любовь… В моей жизни всегда, как правило, происходит вот это вот первое ощущение, оно меня редко обманывает», — поделилась Бузова.

По словам артистки, свою первую любовь в юности она встретила в метро — и просто утонула в его глазах. Девушка сразу поняла, что хочет быть с этим парнем. То же произошло с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, и с блогером Давидом Манукяном, когда тот пришел на съемки ее клипа.

«Поэтому я верю в любовь с первого взгляда, со второго взгляда, с 30-го, я верю в это чувство. Но это чувство, это не схема, это не план, поэтому это чувство невозможно запланировать, невозможно предугадать, невозможно анонсировать», — заключила звезда.

Так же страстно, как романтикой, Ольга Бузова увлечена своей карьерой. Она утверждает, что ничего не знает о выгорании, хоть и знакома с недосыпами и усталостью. Однако артистка твердо намерена исполнить все свои мечты. Так, около 15 лет она мечтала сняться в большом кино. И это желание недавно исполнилось, в столице прогремела премьера комедии «Равиоли Оли» с ней в главной роли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дмитрий Тарасов отказался поддержать бывшую жену и не пришел на премьеру.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
7 февр
«Полностью в лицо»: Бузова рассказала о курьезе на съемках фильма «Равиоли Оли»
6 февр
«Я готова»: Бузова согласна на обнаженку в кино
6 февр
«Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой
6 февр
«Может, еще драму выдаст»: Эвелина Бледанс об актерской карьере Бузовой
4 февр
«Я обалдела»: Бузова оказалась в центре скандала из-за автографа пилоту самолета
4 февр
Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»
3 февр
Дмитрий Дибров сделал горячее признание о любимой женщине: «Отпадает челюсть»
3 февр
«Пришлось сыграть»: Бузова притворялась подругой Билана в начале карьеры
3 февр
«Мой дом — это ее дом»: какие ужины готовят друг другу Киркоров и Бузова
2 февр
Чуть не разорвали: Киркоров приехал поддержать Бузову на премьере фильма
-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
5:43
Шокирующая правда о западной элите: раскрыт масштаб педофильской сети Эпштейна
5:20
«Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда
4:57
«Опыта еще мало»: певец JONY к 30 годам не разобрался, что такое любовь
4:36
Тела на продажу: главврач морга и коммерсант построили бизнес на органах
4:17
Убийство Айгуль Сайлыбаевой в Германии: выдаст ли Россия семью Донцовых

Сейчас читают

«Лично я обойдусь»: Лариса Рубальская не верит в поэтические возможности ИИ
Умер солист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
«Ему нечем было болеть»: Павлиашвили вспомнил последний разговор с Цоем перед гибелью
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео