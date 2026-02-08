Чешская Брижит Бардо: в Праге умерла актриса Яна Брейхова

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой она боролась последние годы.

Почему скончалась экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова

Фото: Кадр из х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ», реж.: Иржи Крейчик, 1959г.

Звезда фильма «Майские звезды» Яна Брейхова скончалась в возрасте 86 лет

Известная чешская актриса Яна Брейхова скончалась в Праге в возрасте 86 лет. О смерти матери сообщила ее дочь Тереза Бродска, уточнив, что последние годы звезда боролась с тяжелой болезнью.

Яна Брейхова стала известна советскому зрителю прежде всего по фильму Станислава Ростоцкого «Майские звезды». Ее экранный дуэт с Вячеславом Тихоновым называли эталоном красоты и искренности. За свою кинокарьеру Брейхова снялась более чем в ста картинах, среди которых «Барон Мюнхгаузен», «Мораль пани Дульской» и «Красавица и чудовище».

В 2004 году она получила медаль «За заслуги», а в 2010 году была удостоена высшей кинонаграды Чехии — «Чешский лев» за многолетний вклад в развитие мирового киноискусства.

За яркую внешность актрису называли «чешской Брижит Бардо». Примечательно, что сама Брижит Бардо ушла из жизни совсем недавно — 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года после борьбы с онкологией.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла заслуженная артистка РФ Изольда Лидарская.

