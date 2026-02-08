Никаких фруктов и соков: как не подцепить вирус Нипах

Борис Сатаров
Туристы получили ряд рекомендаций от Роспотребнадзора.

Как не подцепить вирус Нипах

Фото: www.globallookpress.com/Sheldon Cooper

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян по вирусу Нипах

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян, путешествующих в страны, где циркулирует вирус Нипах. Основная мера предосторожности — отказ от употребления сырых фруктов и непастеризованных соков, которые могли контактировать с летучими мышами. Об этом ведомство сообщило 8 февраля в своем Telegram-канале.

«Не употребляйте сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами — особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый сок). Тщательно мойте фрукты и овощи», — говорится в сообщении надзорной службы.

Ведомство подчеркнуло, что на территории России завозных случаев заболевания не зарегистрировано. Для профилактики также рекомендуется избегать контактов с летучими мышами и их пометом, не посещать свинофермы и рынки животных в очагах инфекции. При появлении симптомов после поездки необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечала, что вирус Нипах, несмотря на низкий риск распространения, недостаточно изучен, а его летальность может достигать 75%. В организации советуют кипятить пальмовый сок и тщательно очищать плоды.

