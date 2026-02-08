Депутат предложила переименовать 14 февраля в День любви или плюшевой игрушки

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Это поможет сохранить праздник, но уйти от неоднозначного святого Валентина.

Как могут переименовать 14 февраля

Фото: 5-tv.ru

В Госдуме предложили переименовать 14 февраля в День любви или плюшевой игрушки

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая выступила с инициативой «перепрофилировать» 14 февраля, отказавшись от упоминания святого Валентина в пользу более нейтральных вариантов, например, «Дня любви» или «Дня плюшевой игрушки». Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова любовь, семья, дети — важнейшие в жизни», — сказала депутат.

Она добавила, что «немного изменив ориентиры», можно сохранить возможность проявлять симпатию и делать признания.

Парламентарий отметила, что праздник уже прижился в России, поскольку ранее не было специального дня для подобных признаний. В качестве альтернативы она напомнила о российском празднике 8 июля — Дне любви, семьи и верности, посвященном святым Петру и Февронии.

По ее словам, эта дата идеально подходит для поздравления семейных пар-юбиляров и для заключения браков, которые можно планировать как раз с 14 февраля.

