«Абсолютно трезв»: Лепс отрицает, что запил после разрыва с Кибой

Лепс отрицает, что начал пить после расставания с Кибой

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что не был пьян, отвечая на вопросы журналистов на юбилейном концерте Аниты Цой. Певец в нецензурной форме отказался поздравлять женщин с 8 Марта.

«Гриша, братан, ты бухой?» — весьма панибратски спросил в социальных сетях один из поклонников артиста.

«Абсолютно трезв. Усталый, да. Работы очень много сейчас, грех жаловаться. Интервью это давать желания особо не было, но в этом зале выход один, поэтому пришлось остановиться чуть поговорить. Ответить на интересующие вопросы», — заверил Лепс.

Фото: Instagram*/gvleps

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем Григорий Лепс объяснил нежелание поздравлять женщин с 8 марта. Он заявил, что фигуры Клары Цеткин и Розы Люксембург, которых считают лидерами движения за права женщин и причастными к учреждению Международного женского дня, его мало интересуют. По словам Лепса, его также не волнуют и современные девушки.

На вопрос о том, как складываются его отношения с Авророй Кибой, певец ответил, что не интересуется ее жизнью, так как она уже взрослая и самостоятельная личность. Однако он добавил, что они с бывшей партнершей сохраняют дружескую связь. В качестве доказательства Лепс рассказал, что отправил Кибе букет цветов в день ее 20-летия, которое отмечалось 5 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аврора Киба оказалась под капельницей после разрыва с исполнителем хита «Рюмка водки на столе».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.