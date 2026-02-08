Мытье головы соком апельсина: почему мы верим в народную магию красоты

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Недавно в сети начали вируситься ролики, в которых девушки моют голову раствором из цитруса, и другие начали массово его повторять.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Зберовский: люди следуют трендам, потому что хотят быть как все

Люди повторяют интернет-тренды, потому что не хотят отбиваться от толпы. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог, доктор наук по культурологии Андрей Зберовский.

Недавно в сети начали вируситься ролики, в которых девушки моют голову раствором с соком апельсина или лимона. Такой способ обещает сделать волосы блестящими и снизить количество перхоти. Конечно же, многие поддались влиянию тренда и начали повторять за блогерами. Психолог Зберовский объясняет вирусность подобных трендов очень просто. По его мнению, люди — существа очень ведомые, поэтому легко поддаются растиражированным трендам.

«Если кто-то из людей, которые нам по какой-то причине понравились или известны, рассказывают нам, что они моют голову там апельсином или принимают какие-то народные, как бы, отвары, то у нас высок именно мотив повторить то же самое, то есть показать, что я в стае, я свой, я использую, как бы, проверенное средство уже на других людях, то есть я смотрю на вожака», — пояснил специалист.

По словам Зберовского, люди, смотря на подобные тренды, думают, что блогеры обладают какими-то тайными познаниями и, скорее всего, им можно верить.

«Если нам предлагают некие тайные знания, некий тайный рецепт, то мы ему доверяем именно потому, что он тайный. Потому что, если он тайный, это значит, успешно работает, это значит, хорошо. На этом построено огромное количество манипуляций — психологических, маркетинговых», — отметил специалист.

Психолог рекомендует не поддаваться влиянию трендов и ориентироваться на средства, которые проверены соответствующими специалистами.

«Советую найти себе авторитета из числа все-таки уважаемых научных людей, докторов, нутрициологов, имеющих образование, подходящих к жизни с научной точки зрения. И, конечно, напоминаю себе, что я живу не в Средневековье, я живу в 21 веке, и только наука обеспечивает нам тот уровень жизни и те гарантии безопасности, которые у нас сейчас есть», — заключил доктор наук по культурологии Зберовский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что популярный челлендж с семенами чиа может быть опасен. Семена чиа обладают выраженной гидрофильностью. Они способны впитывать жидкость в объеме, превышающем их собственный вес в 25–27 раз. В воде они быстро превращаются в густой гель. Врачи предупреждают: если проглотить сухие семена и запить их водой, они могут разбухнуть уже в пищеводе, вызвав закупорку, удушье или асфиксию.

