В Химках пьяный мужчина открыл стрельбу с 23-го этажа

Полиция задержала нетрезвого стрелка в Подмосковье

В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу прямо с балкона 23-го этажа жилого дома. Как сообщили в МВД по Московской области, нетрезвый дебошир произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия.

В результате стрельбы никто из прохожих и соседей не пострадал. Прибывшие на место полицейские оперативно скрутили мужчину, которым оказался 36-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него оружие и доставили его в отдел.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД по Московской области.

