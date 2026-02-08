В Химках пьяный мужчина открыл стрельбу с 23-го этажа

Стрелка уже доставили в отдел полиции.

Чем закончилась пьяная стрельба с балкона в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Полиция задержала нетрезвого стрелка в Подмосковье

В Химках пьяный мужчина устроил стрельбу прямо с балкона 23-го этажа жилого дома. Как сообщили в МВД по Московской области, нетрезвый дебошир произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия.

В результате стрельбы никто из прохожих и соседей не пострадал. Прибывшие на место полицейские оперативно скрутили мужчину, которым оказался 36-летний местный житель. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него оружие и доставили его в отдел.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД по Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковных Люберцах подростку оторвало пальцы разрывом петарды, которую он нашел, вынося мусор. Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Медики ампутировали ему несколько пальцев.

