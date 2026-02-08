Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде-2026

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 49 0

Спортсмен, выступавший в нейтральном статусе, уступил чемпиону более трех секунд.

Репилов занял 14-е место на Олимпиаде-2026

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянском Кортина-д’Ампеццо российский саночник Павел Репилов завершил соревнования на 14-й позиции. В нейтральном статусе он показал суммарное время 3 минуты 34,963 секунды по итогам четырех заездов.

Золотую медаль с результатом 3:31.191 завоевал немец Макс Лангенхан. Серебро и бронзу получили австриец Йонас Мюллер и итальянец Доминик Фишналлер соответственно.

Соревнования по санному спорту продлятся до 12 февраля, в ходе которых будут разыграны пять комплектов наград. Всего в этой дисциплине участвуют 106 атлетов из 19 стран.

Павел Репилов является трехкратным чемпионом России и чемпионом юношеских Олимпийских игр 2020 года. В 2025 году он получил нейтральный статус для участия в олимпийском отборе. В текущем сезоне саночник занимал 17-е, 19-е и 18-е места на этапах Кубка мира и чемпионате Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:50
Три человека ранены при обстреле рынка в Каховке
22:30
Лавров: Россия ответит на нападение Европы всеми имеющимися средствами
22:05
Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде-2026
21:40
«Без семьи никуда»: Алина Загитова всерьез задумалась о рождении ребенка
21:20
Лариса Долина кардинально сменит имидж после скандала с квартирой
21:00
Родственные черты — знак надежности: как женщины выбирают идеальных партнеров

Сейчас читают

Захарова: Киев замещает провалы на фронте терактами против мирного населения
Покончившая с собой Алия Галицкая не была женой Александра Галицкого
Секрет крепкого брака: совместный просмотр порно улучшает отношения
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео