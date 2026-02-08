Лавров: дело Эпштейна имеет отношение к обнажению лица коллективного Запада

Сергей Лавров заявил, что обнародование материалов дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в тяжких преступлениях, обнажает подлинную сущность коллективного Запада. Об этом глава МИД РФ сообщил 8 февраля в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, и которое называется глубинное даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что «нормальному человеку объяснять не нужно» о сущности скандала, добавив, что подобные вещи находятся ниже человеческого понимания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала позицию министра, отметив, что дело Эпштейна является ярким примером глобальной коррупции. Она указала, что в этих процессах замешаны высокопоставленные лица, способные оказывать прямое влияние на мировые экономические и финансовые рынки.

В российском дипломатическом ведомстве также обратили внимание на попытки западных пропагандистов искусственно приплести Москву к данному скандалу. В частности, в интернете распространялись сфабрикованные видеоролики, на которых официальные лица России якобы делали компрометирующие признания или отрицали подлинность опубликованных американским правосудием данных.

