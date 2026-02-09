Психологи раскрыли особую, не связанную с сексом интимную потребность мужчин

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 34 0

Мужчинам нередко не хватает комплиментов от партнерш.

Психолог раскрыла особую интимную потребность мужчин

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психологи Мэнсфилд и Роатри: мужчины испытывают особую нужду в похвале

Коуч по отношениям Кейт Мэнсфилд и психолог Мадлен Роатри выделили интимную потребность мужчин, которая не связана с сексом и часто остается неудовлетворенной. Об этом написала газета Metro.

По словам Мэнсфилд, мужчинам нередко не хватает комплиментов от партнерш.

«У мужчин нет таких социальных связей, тесной эмоциональной и близкой дружбы и поддержки, как у женщин. Но мужчинам тоже нужны подтверждения и обратная связь, основанная на похвале», — объяснила она.

Специалист порекомендовала женщинам устраивать свидания с мужьями и регулярно выражать им похвалу. Психолог Роатри дала аналогичный совет.

«Недавно я дала состоящей в отношениях женщине конкретное задание — устно выразить признательность своему партнеру. Его реакция удивила клиентку: мужчина признался, что почувствовал себя значительно ближе к ней и был глубоко тронут», — поделилась эксперт.

По мнению Роатри, женщины иногда избегают комплиментов, полагая, что мужчины и так знают о своих достоинствах, или считая, что их должны делать только мужчины.

Как ранее писал 5-tv.ru, секс-коуч Эльвира Валеева посоветовала сфокусироваться на качестве физической близости, а не на количестве. Потому что универсальной мифической нормы количества секса не существует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
Психологи раскрыли особую, не связанную с сексом интимную потребность мужчин
3:00
Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
2:41
Назван самый распространенный штамм коронавируса в России
2:22
Поиски Усольцевых возобновляли в рамках расследования уголовного дела
2:03
Американский фигурист Малинин выиграл произвольную программу на Олимпиаде-2026
1:44
Шоковая терапия: на бутылках алкоголя предложили размещать устрашающие картинки

Сейчас читают

HR-эксперт раскрыла причины роста конкуренции на рынке труда в России
Внимание к рукам: раскрыт «геометричный» признак рака легких
Маск назвал космодром SpaceX в Техасе «технологическим монастырем»
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео