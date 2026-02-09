В каких регионах живут самые счастливые россияне

Рита Цветкова
В опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов из всех субъектов.

Сибиряки и жители Урала оказались самыми жизнерадостными россиянами по результатам исследования сотрудников сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились журналисты издания Газета.ру. Отмечается, что в соответствующем опросе приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех субъектов России.

Согласно итогам исследования, около половины россиян оценили свой уровень счастья на 4 (29%) и 5 (19%) соответственно. Еще 32% опрошенных поставили оценку 3. Жители Новосибирской области живут веселее всех — 36% выбрали оценку 5. Свердловская область и Краснодарский край показали позитивный настрой оценками 4 из 5 у 38% и 35% соответственно.

Чаше других тройки своей судьбе ставили жители Татарстана (38%), Петербурга (33%) и Москвы (31%). А самыми несчастными оказались жители Нижегородской области — 16% опрошенных выбрали отметку в 2 балла, 20% и вовсе оценили свое состояние на единицу.

Главные радости в родном городе для 54% россиян сосредоточены на семье. 46% считают важным общение с друзьями и родственниками, а 34% связывают позитивный настрой с наличием любимого человека — второй половинки. Для 35% граждан РФ рецептом счастья стало желание переехать в другой город.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кто в семье важнее — муж или жена. Результаты соответствующего исследования, особенно ответы мужчин, получились неожиданными.

