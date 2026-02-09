Передовое российское оружие показали на World Defense Show в Саудовской Аравии

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист Эксклюзив 28 0

В числе новинок — боеприпас РУС-ПЭ и РСЗО «Сарма».

Фото, видео: © РИА Новости/ Нина Падалко; 5-tv.ru

Передовые образцы российского вооружения продемонстрировали на международной выставке World Defense Show, проходящей в Саудовской Аравии. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, посетивший экспозицию.

В числе новинок — боеприпас РУС-ПЭ, который выделяется компактностью и высокой мобильностью. Комплекс рассчитан на использование одним военнослужащим: боец может переносить пусковую установку вместе с беспилотником, самостоятельно запускать его, находить цель и поражать ее на расстоянии до 40 километров.

Также участникам выставки показали реактивную систему залпового огня «Сарма». Установка стала мобильным развитием линейки «Торнадо-С». Ее масса составляет 28 тонн, время развертывания сокращено до трех минут, а дальность стрельбы ракетой 9М549 достигает 120 километров. 

Как ранее писал 5-tv.ru, портфель подписанных экспортных контрактов на российское оружие достиг рекордных 70 миллиардов долларов. До СВО потолок был 50 миллиардов. ОПК растет и тянет за собой смежные отрасли — фармацевтику, медицинскую промышленность и радиоэлектронику. Рост производства свыше 15 процентов. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

