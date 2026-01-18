И в военной сфере, и в гражданской: России активно развивает беспилотные системы

Наращивая применение военных БПЛА, наши войска добиваются новых успехов в зоне СВО.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Спецоперация

Россия активно развивает беспилотные системы в военной и гражданской сферах

Российская армия не скрывает работу своих систем. Ее видят во всем мире. И это приносит плоды. Портфель подписанных экспортных контрактов на российское оружие достиг рекордных 70 миллиардов долларов. До СВО потолок был 50 миллиардов. ОПК растет и тянет за собой смежные отрасли — фармацевтику, медицинскую промышленность и радиоэлектронику. Рост производства свыше 15 процентов.

«В общей сложности в ОПК задействованы три миллиона 800 тысяч человек, только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда», — сообщил Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Правительства РФ.

«Это очень важный вопрос. И я просил бы вас „вычистить“ фактор второй смены и смотреть, по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности», — отметил президент.

Спецоперация создала новый род войск — беспилотных систем. И это тоже пример того, что любой военный конфликт двигает прогресс вперед мощнее, чем что-либо. Сначала, да, в военной сфере, а потом, неизбежно, в гражданской.

В пятницу вечером президенту показали первый в России беспилотный поезд метро и трамвай. Были и другие автономные средства. Тут же в просторных цехах метродепо и провели совещание по развитию беспилотных систем. Мы на пороге, по сути, транспортной революции.

«Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу „как бы чего не вышло“ — это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо. При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание», — отметил Владимир Путин.

Наращивая применение военных беспилотников, российские войска добиваются новых успехов в зоне СВО. С начала года освобождено еще десять населенных пунктов и постепенно формируется примерная картина действий на 2026 год.

Наши войска растягивают оборону врага, наступая на крайнем севере этой грохочущей дуги, тем самым расширяется зона безопасности в Сумской области, и одновременно на южном фланге есть продвижение в Запорожье.

В центре идут ожесточенные бои вокруг главного укрепрайона ВСУ на Донбассе, который занимает агломерацию четырех городов, примерно 250 квадратных километров бетонных укреплений, зданий и терриконов. Но без ликвидации этого вражеского гнезда Донбасс не может быть свободным. Репортаж корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

На Донбассе — сильные снегопады и морозы. Боевые действия не останавливаются, но погода вносит свои коррективы.

В такую нелетную погоду как раз раскрываются все достоинства артиллерии. Потому что во время снегопада беспилотчики не работают и единственный способ огневого воздействия на противника — это артиллерия.

Мы на позициях 14-й артиллерийской бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр». Огонь ведет сухопутная версия корабельного орудия М-46. Калибр непривычный, морской — 130 миллиметров. Но бьет далеко и точно.

«Отлично себя ведет орудие. Работаем как по живой силе противника, так и по скоплениям техники разной, разбираем блиндажи, доты и так далее», — заметил командир орудия М-46 группировки войск «Центр» с позывным «Русский».

В условиях плохой видимости артиллеристы ведут беспокоящий огонь по заранее пристрелянным целям перекресткам дорог, опорным пунктам. Корректировка классическая с помощью наблюдателей на передовой.

«Было такое, что за одну ротацию мы выстрелили тысячу сто снарядов. Это за месяц примерно. Когда противник отступал, наши наступали. Прикрывали свою пехоту, отбивали атаки противника», — вспоминает наводчик орудия 14-й гвардейской артбригады группировки войск «Центр» с позывным «Сова».

Снегопадом пользуются все — и мы, и противник. Меняют позиции, или как здесь говорят «перекатываются», проводят ротации и эвакуацию раненых. Но как только позволяет погода, на охоту выходят войска беспилотных систем и фронт вновь замирает. Кто плохо спрятался — уничтожается. Это кадры работы наших дроноводов.

Новый род войск выстроил системную работу, и воздушная разведка действует в тесной связке с ударными дронами. Вот наглядный пример: Черниговская область, 50 километров от границы. Реактивная установка HIMARS открывает огонь по территории Брянской области, а над ней уже висит наше крыло. «Ведет» установку и передает ее координаты до тех пор, пока в «химеру» прямо на ходу не прилетает наш ударный беспилотник. А затем еще один, контрольный — добить расчет.

И такое взаимодействие налажено со всеми родами войск. Данные об обнаруженных с воздуха целях моментально попадают командирам подразделений, которые уже решают, чем быстрее их достать. Вот ВСУшник забирается в хорошо замаскированный блиндаж — и вот цель уничтожена прямым попаданием.

«Прикрываем ребят. Пацанов, кто работает. Стараемся проложить им путь», — сказал командир танка 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» Артур Киньятулин.

И вот эта распространенная на передовой фраза «работаем», а не «стреляем» — она очень точно передает отношение бойцов к своему делу. Для них это ежедневная, рутинная, тяжелая мужская работа.

