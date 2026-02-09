Без водителей и без перерывов: беспилотная техника строит трассу М-5 на Урале

Беспилотники сейчас совершают настоящую технологическую революцию на Урале. Искусственный интеллект управляет тяжелыми машинами, которые участвуют в строительстве федеральной трассы М-5. Она связывает регионы с Центральной Россией.

Бульдозеры и тракторы без участия человека, могут работать круглосуточно. Причем, все программное обеспечение — полностью отечественное. Насколько успешным оказался этот эксперимент? И как собираются совершенствовать систему, узнала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

По дороге едет бульдозер, а в кабине пусто. Это не кадры, созданные искусственным интеллектом, и не ЧП. Это новая эра беспилотной строительной техники.

В кабине установлены сенсоры, такие же находятся на корпусе машины. Всюду видеокамеры, а на крыше лидары. Это не просто дань технологиям, а настоящие «глаза» и «уши» машины.

Беспилотная техника уже испытана в условиях реальной дорожной стройки. Она работает на федеральной трассе М-5, которая связывает центр России с Уралом и Сибирью.

Такой «умный» трактор трудится в любую погоду и не боится дефицита кадров. Оператор в VR-очках может управлять сразу десятью машинами. Для этого достаточно удаленно нажать кнопку.

Как рассказывают разработчики, техника заранее видит помехи и предсказывает движение другого транспорта.

«Выстраивается очередь задач, то есть главный сервер определяет, где, какой машине, куда ехать, и заранее просчитывает уже те маршруты и траектории движения, чтобы техника не столкнулась», — объяснил руководитель направления роботизации завода Алексей Козлов.

Пока одни беспилотные машины работают на стройках, другие перевозят грузы. Впервые фуры без водителей начали колесить по России два года назад. Сначала они поехали между Москвой и Петербургом, а потом по Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье. Сейчас в России курсируют уже 90 беспилотных грузовиков. Они успели пробежать девять с половиной миллионов километров. В этом году технологии должны докатиться и до новой магистрали М-12 «Восток».

«Постановлением Правительства РФ действие экспериментального правового режима расширено еще на три региона — Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область», — заявило Министерство транспорта РФ.

Внутри умной машины «отечественные мозги», программное обеспечение и электроника — российские. На водительском кресле никого. Но на пассажирском на всякий случай пока еще находится оператор. При необходимости он возьмет управление на себя.

Прежде чем техника выходит на смену, всю дорогу с воздуха изучают коптеры, создавая трехмерную цифровую модель.

«Надо подружить электронику с машиной, чтобы все вычислительные мощности, спутники, с помощью которых мы позиционируем технику, <…> Это все должно работать единым механизмом», — пояснил представитель предприятия Ильяс Чабдаров.

Беспилотные фуры могут двигаться по дорогам с качественным покрытием, метеостанциями, камерами и непрерывным покрытием связью. Таких трасс немного. Поэтому дальнобойщики пока «рулят» во всех смыслах.

«В наших реалиях и в наших дорогах, вот здесь, ближе уже к Уралу, то есть где узкие дороги, по правилам не всегда получается ездить. Вот знак „50“, тут все сейчас будут ехать 69, робот поедет 50, то есть для многих это станет нонсенсом», — пояснил дальнобойщик Илья Стрижнев.

О том, что беспилотные технологии с нами всерьез и надолго, говорят испытания первого в России междугороднего трамвая без водителя. Ожидается, что искусственный интеллект будет перевозить пассажиров по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма уже в конце этого года.

