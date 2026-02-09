Конец эпохи картона: спортсмены смогут заниматься сексом на Олимпиаде

Daily Mail: спортсменам разрешили заниматься сексом на Олимпиаде

В итальянской олимпийской деревне перед зимними Играми 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо отказались от использования картонных кроватей, которые ранее критиковали за неудобство. Об этом сообщает Daily Mail.

Фигуристка из сборной Великобритании Фиби Беккер в социальных сетях продемонстрировала новые условия проживания атлетов. Спортсменка показала, что мебель теперь выполнена из более прочных материалов и укомплектована полноценными матрасами.

«Здесь нет никаких картонных кроватей. Ну, по крайней мере, насколько я знаю», — отметила британская танцовщица на льду, проверяя каркас на прочность.

Вопрос обустройства спальных мест стал предметом активных дискуссий в спортивном сообществе после Олимпиады 2020 года в Токио. Тогда организаторы внедрили модульные конструкции из картона, которые получили неофициальное название «антисекс-кровати». Считалось, что такие изделия не выдержат вес более одного человека, что должно было способствовать социальному дистанцированию в разгар пандемии коронавируса.

Несмотря на кратковременное возвращение к традиционной мебели в Пекине, на летних Играх 2024 года в Париже картонные кровати снова появились в номерах участников в рамках программы по защите окружающей среды. Однако в Италии решили вернуться к классическим стандартам комфорта.

