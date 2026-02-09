МВД: мошенники придумали новый способ перевода денег на безопасный счет

Телефонные мошенники обновили схему обмана о переводе денег на «безопасный счет» под предлогом взлома аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официальные документы МВД.

По данным ведомства, жертве звонит неизвестный, который представляется администратором «Госуслуг». В ходе разговора он убеждает собеседника в том, что его аккаунт на портале был взломан. Кроме того, он якобы причастен к терроризму: оформил доверенность на человека, который совершил преступление.

Затем к разговору подключается другой «специалист» — сотрудник силовых структур. Именно он в конечном итоге убеждает жертву перевести все имеющиеся денежные средства на так называемый «безопасный счет». С этой целью мошенники просят потерпевшего установить специальное приложение, через которое в дальнейшем нужно вывести накопления. После всех этих манипуляций программу просят удалить.

В МВД призвали россиян не выполнять никаких действий по требованию незнакомцев по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники обманывают россиян под предлогом уборки снега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.