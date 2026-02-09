Мошенники обновили схему обмана о переводе денег на «безопасный счет»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

В МВД призвали россиян не выполнять никаких действий по требованию незнакомцев по телефону.

Мошенники придумали новый способ обмана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД: мошенники придумали новый способ перевода денег на безопасный счет

Телефонные мошенники обновили схему обмана о переводе денег на «безопасный счет» под предлогом взлома аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официальные документы МВД.

По данным ведомства, жертве звонит неизвестный, который представляется администратором «Госуслуг». В ходе разговора он убеждает собеседника в том, что его аккаунт на портале был взломан. Кроме того, он якобы причастен к терроризму: оформил доверенность на человека, который совершил преступление.

Затем к разговору подключается другой «специалист» — сотрудник силовых структур. Именно он в конечном итоге убеждает жертву перевести все имеющиеся денежные средства на так называемый «безопасный счет». С этой целью мошенники просят потерпевшего установить специальное приложение, через которое в дальнейшем нужно вывести накопления. После всех этих манипуляций программу просят удалить.

В МВД призвали россиян не выполнять никаких действий по требованию незнакомцев по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники обманывают россиян под предлогом уборки снега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:35
Россиянам могут выделить отдельную очередь в аэропортах
9:26
Мошенники обновили схему обмана о переводе денег на «безопасный счет»
9:24
Задержанные за покушение на генерала Алексеева Корба и Васин признали вину
9:18
Названы подарки, которые могут разрушить отношения в День влюбленных
9:10
Не омолодили, а изуродовали: что делать, если косметолог испортил лицо
9:10
Есть специальный сайт: мошенники начали обманывать россиян по новой схеме

Сейчас читают

Конец эпохи картона: спортсмены смогут заниматься сексом на Олимпиаде
Дима Билан ходит с охраной накануне сольного концерта: «Нужно быть осторожнее»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео