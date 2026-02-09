Москвичи увидят битву динозавров на День эволюции

В Дарвинском музее 14 февраля пройдет День эволюции

В Государственном Дарвиновском музее 14 февраля пройдет День эволюции. Гостей мероприятия ждет увлекательная развлекательная программа. Об этом говорится на портале mos.ru.

Так, юные жители Москвы увидят «битву динозавров» и кормление растений-хищников, а также узнают о стратегии выживания животных.

Особый блок программы будет посвящен искусственному отбору. На занятии кинологи вместе с четвероногими помощниками расскажут детям о том, для каких задач много лет назад были выведены определенные породы собак. Еще эксперты объяснят, зачем таксе короткие лапы, а овчарке — уникальный нюх.

Помимо этого, в программе игры, мастер-классы, лекции о животных и просмотр познавательных фильмов. Праздник в Дарвиновском музее начнется в 10:30 и продлится до 16:00. Вход в учреждение осуществляется по билетам.

