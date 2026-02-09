Как спасти суставы после 30 лет

Ортопед Андрей Сиденков: нужно заниматься спортом ежедневно 20-40 минут

Чтобы спасти суставы после 30 лет, необязательно каждый день ходить в спортзал. Для этого достаточно выполнять минимальные физические нагрузки дома. Об этом Life.ru рассказал врач травматолог-ортопед Андрей Сиденков.

Доктор порекомендовал чередовать аэробные упражнения низкой интенсивности с силовыми. Это укрепит мышцы и улучшит хрящевую ткань. По словам Сиденкова, многое зависит от регулярности и умеренности. Эксперт уверен: достаточно заниматься каждый день по 20-40 минут.

«Метаболизм соединительной ткани во многом зависит от ежедневного рациона, микро- и макроэлементов, поступающих с пищей», — сказал врач.

Поэтому в меню человека должны входить жирные кислоты омега-3, витамины D и кальций. Они, как отметил Андрей Сиденков, помогают поддерживать здоровье суставов.

Кроме того, важно следить за весом. Ортопед напомнил, что большая масса тела негативно сказывается на здоровье, в том числе на коленные и тазобедренные суставы. Еще следует не пренебрегать систематическими осмотрами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обманывают пациентов в частных стоматологиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.