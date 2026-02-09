В Москве встретили сборную России по плаванию в ледяной воде

В Москве встретили российских спортсменов, триумфально выступивших на чемпионате Европы по плаванию в ледяной воде. Турнир проходил на севере Италии. Наша сборная, несмотря на нейтральный статус, сумела завоевать более 50 медалей и обновить сразу несколько мировых рекордов. Одним из первых с пловцами сумел пообщаться корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Самолет с нашими пловцами на борту приземлился в Москве. Вот они выходят из аэропорта с российским флагом в руках. Тут их встречают друзья, коллеги и, конечно же, журналисты.

Морозы нашим спортсменам ни по чем. Все закаленные — чемпионы по плаванию в ледяной воде как-никак.

Наши пловцы — абсолютные триумфаторы! На их счету несколько рекордов мира и Европы. На Родину привезли 54 медали! Почти половина из них — золотые.

Кубок Европы по зимнему плаванию проходил в Италии — вблизи ледника Перито-Морено. Побороться за звание не только самых быстрых, но и самых стойких, приехали более 500 атлетов из 32 стран.

Температура воды в открытом бассейне, где проводили заплывы, чуть больше нуля. Это главная особенность и основное условие соревнований. Даже для подготовленного организма — это настоящее испытание.

«Очень сильно отмерзают прям ноги, во второй половине я вообще их не чувствую», — признается спортсменка Мария Шелаева.

На соревнованиях по ледяному плаванию температура воды по регламенту должна быть ниже пяти градусов тепла. Разрешены только купальник, шапочка и очки — никакого гидрокостюма.

«Занял четвертое место, проиграл французу на сотую секунды. Это буквально касание», — спортсмен Павел Алферов.

Фактически спортсмены соревнуются в условиях, где неподготовленный человек может получить холодовый шок за минуты.

Одна из главных звезд команды — Виктория Лисицкая. За один день она установила три мировых рекорда, показав самое быстрое плавание, как в индивидуальных заплывах, так и в команде. Хоть каждый из спортсиенов привык к минусовым температурам — отогреваться приходилось под пледами.

«На самом деле, я плыла и думала, что меня кто-то догоняет, поэтому приходилось ускоряться. Была более собранная, лучше настроилась и была на все 100%», — говорит Виктория Лисицкая, спортсменка.

Путь чемпионов во всех смыслах оказался тернист. Команда добиралась до Италии несколько дней и за свой счет. Пловцы около 14 часов провели в аэропорту из-за поломки самолета и в итоге банально не успели на пересадку в Стамбуле.

А уже в Италии сотрудники миланского аэропорта потеряли багаж спортсменов, который отдали только через три дня.

Первый подобный чемпионат мира прошел в 2015 году в Мурманске — в Арктике. Тогда собралось около 500 спортсменов из 22 стран. На этот раз участников было больше, но победу наши отмечали скромно.

Российская сборная на этом Чемпионате выступала под нейтральным флагом. Но тенденция меняется. На следующих соревнованиях команда надеется услышать наш гимн на пьедестале, и мечтает чтобы российский увидел весь мир.

