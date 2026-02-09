Норковое масло: борьба с прыщами изменила Мэттью Макконахи до неузнаваемости

Мэттью Макконахи рассказал, что борьба с прыщами изменила его до неузнаваемости

Актер Мэттью Макконахи рассказал о мучительной борьбе с акне в подростковом возрасте. Ситуацию с кожей значительно усугубило косметическое средство, предложенное его матерью. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда признался, что в юности его кожа пострадала от применения крема «Норковое масло», который в то время продавала его мама Кей. По словам артиста, попытка избавиться от несовершенств с помощью этого продукта привела к катастрофическим последствиям. Его лицо покрылось гнойниками и сильно опухло.

«Я выглядел как совершенно другой человек», — откровенно вспоминает 56-летний Макконахи.

Ситуация достигла критической точки, когда Мэттью наконец попал на прием к профессиональному дерматологу. Специалист объяснил юноше, что масло, которым он пользовался, предназначено для зрелых людей старше 40 лет и абсолютно противопоказано подросткам, чья кожа и так вырабатывает избыточное количество жира.

Врач предупредил будущего кумира миллионов, что он находится буквально в десяти днях от появления неизлечимых шрамов. В итоге актеру назначили серьезный медицинский препарат аккутан, курс которого длился два года. Хотя лечение помогло очистить лицо, оно сопровождалось тяжелыми побочными эффектами, включая головные боли, проблемы с суставами и даже выпадение волос.

История получила неожиданное продолжение в суде. Отец актера, Джеймс Дональд Макконахи, пытался засудить производителей масла из-за отсутствия предупреждающих этикеток.

Однако иск на внушительную сумму был отклонен по ироничной причине. Пока длились разбирательства, лечение подействовало, и Мэттью стал настолько хорош собой, что в школе его официально признали «Самым красивым учеником».

Адвокаты противоположной стороны использовали этот титул как доказательство того, что внешность парня не пострадала. Отец звезды был в ярости, сетуя, что победа в конкурсе красоты стоила семье компенсации в размере до 50 тысяч долларов. Макконахи с теплотой вспомнил, как родитель ругал его за излишнюю привлекательность.

