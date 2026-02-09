Назван самый популярный видеохостинг в России в январе 2026 года

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 73 0

Относительно декабря количество посетителей площадки VK Видео увеличилось на 1,1 миллиона человек.

Какой самый популярный видеохостинг в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Самым популярным видеохостингом в России в январе стал «VK видео»

Сервис «VK Видео» стал самым популярным видеохостингом России в январе 2026 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Mediascope Cross Web.

Количество ежедневных пользователей «VK Видео» равно 42,2 миллиона человека. В декабре платформу посетили 41,1 миллиона человек. За январь у конкурентов наблюдается отставание. У YouTube этот показатель равен 22 миллионам человек, в декабре было 21,9 миллиона посетителей. У Rutube — 8,3 миллиона пользователей против 8,5 миллиона в декабре.

Всего за первый месяц года к «VK Видео» обращалось 82,8 миллиона человек. YouTube смотрело 65,9 миллиона человек и Rutube — 47,7 миллиона интернет-пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что видеоплатформы начали удалять низкокачественный ИИ-контент. Такие материалы не пользуются спросом, при этом площадка захламляется и, что более важно, тратятся мощности. Иначе говоря, такого контента стало настолько много, что не хватает ресурсов видеохостинга.

