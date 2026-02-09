Выживший в море Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 71 0

Он заявил в суде, что вышел в запрещенную зону на неисправном судне.

Признал ли Пичугин вину в гибели брата и племянника в море

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Михаил Пичугин, единственный выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, частично признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда в Улан-Удэ 9 февраля.

«Из-за меня погибли мои родственники», — заявил Пичугин, обращаясь к суду.

Он признал вину по статье о подделке документов. Что касается более тяжкого обвинения в нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть двух человек, Пичугин подтвердил факт выхода в запрещенную зону. По его словам, он вышел за пределы допустимых 1,6 мили от берега на маломерном судне.

Согласно материалам дела, еще в октябре 2024 года, несмотря на неисправность системы охлаждения двигателя, Пичугин продолжил плавание.

Это привело к отказу мотора и бесконтрольному дрейфу катамарана «Байкат 470», в результате которого погибли брат и племянник мужчины. В январе 2026 года Пичугин уже признавался в нарушении закона.

Судебный процесс был перенесен в Улан-Удэ по ходатайству защиты и просьбе матери обвиняемого, которая добивалась рассмотрения дела на родине семьи.

