Выживший в море Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника

Михаил Пичугин, единственный выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, частично признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда в Улан-Удэ 9 февраля.

«Из-за меня погибли мои родственники», — заявил Пичугин, обращаясь к суду.

Он признал вину по статье о подделке документов. Что касается более тяжкого обвинения в нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть двух человек, Пичугин подтвердил факт выхода в запрещенную зону. По его словам, он вышел за пределы допустимых 1,6 мили от берега на маломерном судне.

Согласно материалам дела, еще в октябре 2024 года, несмотря на неисправность системы охлаждения двигателя, Пичугин продолжил плавание.

Это привело к отказу мотора и бесконтрольному дрейфу катамарана «Байкат 470», в результате которого погибли брат и племянник мужчины. В январе 2026 года Пичугин уже признавался в нарушении закона.

Судебный процесс был перенесен в Улан-Удэ по ходатайству защиты и просьбе матери обвиняемого, которая добивалась рассмотрения дела на родине семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в США мужчина держал избитую девушку и мертвых щенков в автодоме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.