Безопасность и доступность: Путин поздравил работников гражданской авиации

Путин поздравил работников гражданской авиации

Перед гражданской авиацией стоит серьезная задача — увеличить к 2030 году доступность перелетов. В планах — модернизировать инфраструктуру аэропортов, развивать маршруты и внедрять новые цифровые технологии.

Сегодня с профессиональным праздником тех, кто покоряет небо, поздравил президент РФ Владимир Путин. Ежедневно сотрудники авиакомпаний и наземных подразделений обслуживают воздушные трассы и выполняют ответственную работу по перевозке миллионов пассажиров и важных грузов.

Президент подчеркнул, что эта стратегическая отрасль вносит значительный вклад в обеспечение суверенитета страны, развивает экономику и повышает качество жизни людей. И неизменным приоритетом остается безопасность полетов.

