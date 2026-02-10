Следим за языком: как сообщения в мессенджере могут привести к штрафу

Александра Якимчук
С точки зрения закона слова и эмоции могут трактовать по-разному.

Наказание за оскорбление

Адвокат Еременко: за оскорбления в сообщениях мессенджеров могут оштрафовать

Сообщения в мессенджерах и социальных сетях могут стать причиной для административного штрафа. Об этом изданию Газета.ру рассказала адвокат Нина Еременко.

Она уточнила, что в тексте, голосовом послании, комментариях в интернете и даже в устном общении нужно внимательно относиться к словам, так как за оскорбления в любой из форм перечисленных коммуникаций предусмотрена ответственность по административной статье «Унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности».

Причем слова и эмоции с точки зрения закона не всегда трактуются одинаково.

«На практике, отметила адвокат, не всегда просто отделить оскорбление от „слишком эмоционального высказывания“: отправитель может считать сообщение допустимым, а адресат — унижающим. В спорных случаях возможна экспертиза, которая оценивает смысл, форму и контекст высказываний», — отметила Еременко.

Важно учитывать и обстоятельства, и форму общения, и другие особенности ситуации. Так как встречаются случаи, когда фразы, вырванные из контекста, могут быть истолкованы неверно, в том числе и как оскорбление.

Поэтому важно следить за тем, что, как и кому вы пишете или говорите, так как за доказанное оскорбление можно получить штраф.

