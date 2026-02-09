Врачи заново собрали череп сброшенной отцом с четвертого этажа девочки

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Восстановление заняло месяцы и потребовало сложной операции.

Врачи заново собрали череп сброшенной отцом из окна девочке

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В Москве завершили сложнейшее хирургическое лечение трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна многоэтажного дома в Уфе. После падения ребенку фактически пришлось заново формировать череп.

Как сообщили в столичной детской клинической больнице, к операции девочку готовили после длительного этапа лечения. По словам врача нейрохирургического отделения Дмитрия Рещикова, при оказании экстренной помощи медикам пришлось удалить многочисленные костные отломки, из-за чего у ребенка образовался обширный дефект в левой затылочной области.

«Для восстановления симметричной формы головы был изготовлен и затем установлен в ходе хирургического вмешательства титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, соответствующий здоровой половине черепа», — пояснил специалист.

Операция прошла без осложнений. Врачи отмечают, что по мере роста девочки дополнительных вмешательств не потребуется — имплант рассчитан на дальнейшее развитие организма.

Трагедия произошла в октябре 2025 года. По данным следствия, 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна квартиры на четвертом этаже. В момент происшествия мать находилась в санатории вместе с сыном. Предположительно, мужчина пережил острый нервный срыв. Позже его признали невменяемым.

