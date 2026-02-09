Кошмарные онлайн-знакомства: жителя Улан-Удэ обвиняют в растлении 30 детей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Виртуальные переписки с подростками из разных регионов России обернулись для мужчины из Бурятии уголовным делом.

Что угрожает ребенку в интернете

Фото: 5-tv.ru

Жителя Улан-Удэ обвиняют в растлении 30 детей

В Бурятии завершено расследование громкого дела: 30-летний житель Улан-Удэ предстанет перед судом по обвинению в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным следствия, мужчина знакомился с девочками в возрасте 12–15 лет через интернет и мессенджеры, после чего склонял их к откровенным разговорам и обмену интимными снимками.

Как сообщили в УМВД Забайкальского края, в общей сложности потерпевшими признаны 30 несовершеннолетних из Забайкалья и других регионов страны. Примечательно, что ни одна из пострадавших не обращалась в полицию — информацию раскрыли в ходе оперативных мероприятий.

Во время обыска у подозреваемого были изъяты смартфоны и другие устройства, на которых содержатся доказательства преступлений. Материалы дела направлены в суд по статьям, связанным с насильственными и развратными действиями, а также распространением порнографического контента. Пока идет судебное разбирательство, обвиняемый остается под арестом.

Ранее в Татарстане также расследовалось дело о педофиле, который познакомился в сети с пятью подростками, пригласил их в съемную квартиру и снял происходящее на видео. После этого мужчина и его сообщник шантажировали пострадавших, заставляя их совершать кражи.

