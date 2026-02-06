Женщина убила мужа в доме престарелых после 40 лет брака

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее в отношении супруги уже возбуждались дела о домашнем насилии.

В США женщина убила мужа в доме престарелых

Фото: 5-tv.ru

People: женщина убила мужа в доме престарелых после 40 лет брака

В американском штате Колорадо 73-летяя женщина убила 85-летнего супруга в доме престарелых после 40 лет брака. Об этом сообщает People.

По данным следствия, полицию вызвали сотрудники учреждения после того, как злоумышленница в состоянии истерики подошла к стойке регистрации и заявила, что ее муж мертв.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины на полу гостиной. Рядом на столике лежал нож. Супруг не подавала признаков жизни и имел множественные ножевые ранения.

Показания и версия защиты

Согласно материалам дела, в день убийства некоторые жильцы дома престарелых слышали громкую ссору между супругами. Во время допроса женщина заявила полицейским, что ее муж якобы упал и не мог подняться.

В прокуратуре уточнили, что в момент нападения женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Семья

По данным СМИ, супруги прожили в браке более 40 лет и вместе находились на территории дома престарелых. Ранее в отношении супруги уже возбуждались дела о домашнем насилии, однако обвинения были сняты. До рассмотрения дела в суде женщина успела убить мужа.

Позиция обвинения

Заместитель окружного прокурора настаивал на более жестком наказании и требовал приговорить подсудимую к 32 годам тюрьмы. Окружной прокурор заявила, что вынесенный приговор подчеркивает необходимость особой защиты уязвимых категорий граждан.

«Наше общество заслуживает того, чтобы виновные несли ответственность, особенно в случаях, когда жертвой становится уязвимый человек», — подчеркнула она.

Ее приговорили к 20 годам лишения свободы.

