Москвичи выстроились в очереди, чтобы купить билеты на премьеру с Ефремовым

Борис Сатаров
Борис Сатаров 42 0

Цена за одно место может достигать 26 тысяч рублей.

Сколько стоят билеты на новый спектакль Ефремова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первый спектакль с Михаилом Ефремовым после освобождения покажут в конце марта

Российский актер Михаил Ефремов готовится к возвращению на сцену. Еще до официальной премьеры его нового спектакля «Без свидетелей» зрители выстроились в длинные очереди, чтобы купить билеты. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Несмотря на скандальное прошлое, билеты на спектакль с участием артиста расходятся мгновенно, а их стоимость варьируется от трех до 26 тысяч рублей. При этом в одни руки продают не более двух билетов, что уже привело к конфликтам среди желающих.

«Ефремова я знаю много лет. Как актер он мне нравился всегда. Я не то чтобы иду на Ефремова, я иду просто на спектакль. Там играет еще и его дочка, Надежда, там два действующих лица. И мне хотелось посмотреть эту премьеру», — рассказала одна из покупательниц.

Пьеса «Без свидетелей», над которой работали Никита Михалков и Александр Адабашьян, будет показана 25 и 26 марта на сцене театра «Мастерская 12». Сюжет разворачивается вокруг истории бывших супругов, которые случайно оказываются наедине спустя много лет после расставания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов передумал разводиться с женой.

