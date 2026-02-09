Запуск миссии Crew-12 с космонавтом Федяевым к МКС отложили до 12 февраля

Борис Сатаров
В NАSА назвали причину переноса старта, запланированного на 9 февраля.

Почему отменили запуск Crew-12 с космонавтом Федяевым

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Старт космического корабля SpaceX Dragon с экипажем миссии Crew-12, в составе которого находится российский космонавт Андрей Федяев, перенесен на 12 февраля. Об этом сообщило NASA 9 февраля в своем аккаунте в соцсети X.

«NASA и SpaceX нацелены на запуск миссии Crew‑12 к Международной космической станции <… > в четверг, 12 февраля», — заявили в американском космическом агентстве.

Уточняется, что запуск состоится не ранее 13:38 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде из-за прогнозируемых плохих погодных условий.

Накануне переноса Андрей Федяев приготовил для своей команды борщ в рамках традиционной предстартовой подготовки. Экипаж завершил тренировки в Калифорнии. Корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX по заказу NASA, предназначен для доставки на низкую околоземную орбиту и возвращения на Землю экипажей до четырех человек.

