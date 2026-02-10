Чай с «сюрпризом»: в Наро-Фоминске ребенок напоил мать ртутью из градусника

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 37 0

Опасное вещество в напиток добавил ребенок, разбивший термометр. Женщина не знала о содержимом кружки.

Как ртуть попала в чай к жительнице Наро-Фоминска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Женщина выпила чай с содержимым ртутного термометра в Подмосковье

В подмосковном Наро-Фоминске семейное чаепитие закончилось госпитализацией. Как сообщил источник 5-tv.ru, 45-летняя женщина случайно выпила чай, в котором оказалась ртуть.

Инцидент произошел 8 февраля в жилом доме на улице Маршала Жукова. Ребенок разбил ртутный термометр и решил вылить его содержимое в кружку с напитком. Ничего не подозревающая мать выпила чай с опасным веществом.

«Ребенок разбил градусник, вылил содержимое в чай, после чего его выпила мама», – сказал источник.

Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние женщины как средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковных Люберцах 16-летний подросток лишился пальцев из-за взрыва петарды. Мальчик, вынося мусор, нашел на пиротехнический снаряд, который взорвался у него в руках. Раненого доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать сразу несколько пальцев. Полиция выясняет, произошло ли это случайно или стало результатом преднамеренных действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:12
Закатившая грандиозную вечеринку Аврора Киба стала антигероиней соцсетей
0:52
Жасмин раскрыла правду о гонораре за победу в шоу «Аватар»
0:33
Чай с «сюрпризом»: в Наро-Фоминске ребенок напоил мать ртутью из градусника
0:14
Следим за языком: как сообщения в мессенджере могут привести к штрафу
23:55
Правда или миф: действительно ли ИИ ворует авторский контент и отдает его другим
23:40
«Знак вашей скорби»: экстрасенс Райдос объяснила, почему снятся умершие люди

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
Пытки в Югре: трое мужчин облили девушку кипятком из-за 30 тысяч рублей
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео