Умер адвокат Генрих Падва, защищавший Ходорковского*

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Среди доверителей юриста — крупные бизнесмены, экс-чиновники и знаменитости.

Чем известен адвокат Генрих Падва

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Защищавший Ходорковского адвокат Генрих Падва умер, не дожив до 95-летия 10 дней

На 95-м году жизни скончался выдающийся адвокат, заслуженный юрист России Генрих Падва, известный защитой предпринимателя и бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков в Telegram-канале.

«У нас в корпорации большое горе… Генрих Павлович Падва. 20.02.02.09.1931.2026», — написал юрист.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. С 1971 года он был членом Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 года входил в состав ее президиума и возглавлял НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов.

С 1989 года Падва занимал пост вице-президента Союза адвокатов СССР, затем Международного союза адвокатов, а с 2002 года был адвокатом Адвокатской палаты города Москвы.

Среди известных клиентов Падвы — бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский*, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков («Япончик»), актер Владислав Галкин, бизнесмен Алишер Усманов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков и многие другие.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Москве на 78-м году жизни скончался прямой потомок Александра Сергеевича Пушкина Вячеслав Гуцко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.


