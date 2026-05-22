Красный Крест призвал защищать мирных жителей после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Светлана Стофорандова
Организация напомнила, что международное право обязывает различать военные и гражданские объекты.

Международный комитет Красного Креста (МККК) после атаки ВСУ на колледж в ЛНР призвал стороны конфликта принимать все возможные меры, чтобы не допускать гибель мирных жителей. Об этом организация заявила в своем Telegram-канале.

«Международное гуманитарное право обязывает стороны конфликта принимать все возможные меры для защиты гражданских лиц и объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

В МККК также напомнили, что нормы международного гуманитарного права обязывают строго различать военные и гражданские объекты.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. В этот момент в комнатах отдыхали более 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание было частично разрушено. По последним данным, в результате атаки погибли шесть человек, еще 39 получили ранения. Под завалами остаются 15 студентов. В районе колледжа нет военной инфраструктуры, поэтому удар был нанесен целенаправленно по мирному объекту.

