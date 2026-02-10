Срок сдачи практического экзамена на права собрались сократить втрое

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 50 0

Инициатива призвана предотвратить затягивание сроков при повторной сдаче практического экзамена.

Срок сдачи практического экзамена на права сократят втрое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: срок сдачи практического экзамена на права собрались сократить до 60 дней

Власти рассматривают инициативу по сокращению срока сдачи практического экзамена на получение водительских прав с шести месяцев до 60 дней. Об этом 10 февраля сообщил источник, знакомый с подготовкой проекта.

«Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — пояснил собеседник ТАСС.

В профильном ведомстве считают, что предлагаемые изменения помогут предотвратить затягивание сроков при повторной сдаче практического экзамена.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД предложило полностью перейти на электронный формат медицинских справок для получения прав. Обмен данными между МВД и Минздравом будут вести в цифровом виде. В связи с этим, после вступления в силу соответствующего закона с 1 марта 2027 года водителям не потребуется самостоятельно предоставлять медицинское заключение в Госавтоинспекцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
Самолет приземлился на трассу в США
7:00
Заменит людей? Стоит ли бояться безработицы с развитием ИИ
6:46
Радость ненадолго: медали Олимпиады в Милане начали ломаться
6:32
Прокуратура проверит посадку вертолета на реку у горы Белуха на Алтае
6:16
Срок сдачи практического экзамена на права собрались сократить втрое
6:00
Реактивный «Град» на головы боевикам. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Знак вашей скорби»: экстрасенс Райдос объяснила, почему снятся умершие люди
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео