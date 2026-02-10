Ни в коем случае: почему категорически нельзя грубить мошенникам

Эксперт «Лаборатории Касперского» Голованов: мошенникам нельзя грубить

Угрозы и споры с мошенником по телефону могут выйти себе дороже, ведь злоумышленник может начать мстить. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов на встрече клуба киберзнатоков «Лаборатории Касперского».

«Это все нужно спокойно, тихо, нормально выслушать, сказать „спасибо за звонок, не интересно“ и положить трубку», — говорит эксперт.

Месть мошенника выглядит так: это может быть смс-бомбинг, когда на телефон сотнями в минуту начинают приходить смс-сообщения с различными кодами и ссылками на регистрации на различных сторонних ресурсах. Также может быть огромное количество нотификаций в мессенджерах.

«Это все приводит к тому, что у вас сажается тупо телефон и что вы не можете в этом потоке всего найти письмо хотя бы, позвонить кому-то, потому что у тебя все время телефон просто забит», — пояснил Голованов.

Эксперт порекомендовал при такой атаке выключить телефон, обратиться к сотовому оператору или даже на время взять дополнительный номер и переждать несколько дней.

«Почему нужно переждать? Потому что вот эта вот услуга мошенническая, которая позволяет это делать, она стоит денег, и мошеннику просто очень дорого ее держать, поэтому через день-два это все закончится, телефон можно будет обратно включить», — резюмировал специалист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, телефонное мошенничество чаще всего основано на психологическом давлении. Дальнейшее развитие ситуации зависит от первых секунд разговора со злоумышленником.

