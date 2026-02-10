Три основные темы: названы новые схемы телефонного мошенничества

«Лаборатория Касперского» назвала главные схемы телефонного мошенничества

Три основные темы телефонного мошенничества — ЖКХ, дом и налоги. Последняя появилась недавно — с 1 декабря 2025 года. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов на встрече клуба киберзнатоков «Лаборатории Касперского».

«Есть несколько основных тем. Первое — это ЖКХ. То есть все, что у вас связано со счетчиками газа, воды и электричества. Вторая тема — это домофоны, ключи и управляющие компании и все, что связано с вашим домом, где вы живете. И последняя тема, которая появилась после 1 декабря 2025 года — это история про налоги, то, что звонит человек и сообщает, что ваши расходы не соответствуют вашему уровню доходов», — рассказал эксперт.

После этого злоумышленник попросит назвать код из смс. Важно понимать, что этот код никак не связан ни с ЖКХ, ни с налоговой ни с чем-то еще. Он всего лишь маленький трамплин для дальнейшей подсадки человека на крючок мошенника.

«Дальше будет следующий телефонный звонок, где будет сказано: «Вы сообщили код, вы отдали добровольно персональные данные, значит все, сейчас ваше имя, фамилия, персональные данные, номер паспорта сейчас в руках мошенника». Дальше будет звонок: «Все, уже переводят деньги». Следующий: «Деньги надо спасать, переводите деньги на безопасный счет», — пояснил Голованов.

В конце концов это приводит к печальному исходу — человек добровольно идет в банк, снимает деньги и отдает их мошенникам. Существует несколько способов, как распознать телефонного злоумышленника. В процессе разговора с ним важно при этом сохранять спокойствие и не паниковать.

«Первое — вам звонят и говорят, что случилось либо что-то очень плохое, либо что-то очень хорошее. И дальше вам говорят, что сейчас нужно будет что-то сделать. Собственно говоря, если случилось что-то плохое, не надо напрягаться, сделайте глубокий вдох, и, собственно говоря, все можно спокойно-спокойно разобрать. Второе — что-то нужно сделать прямо сейчас. Ничего не нужно делать прямо сейчас», — отметил специалист.

Несмотря на то, что мошенники намеренно помещают человека в некую стрессовую ситуацию, важно не паниковать, а спокойно его выслушать и отказаться от навязываемой услуги. При этом ни в коем случае злоумышленникам нельзя грубить и угрожать — они могут начать мстить.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники обманывают россиян под предлогом уборки снега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.