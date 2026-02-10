Лавров: не стоит впадать в преждевременный восторг от давления США на ЕС и Зеленского

Лавров: нельзя впадать в восторг от давления США на ЕС и Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не испытывать преждевременного восторга из-за жесткой позиции президента США Дональда Трампа в отношении Европы и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью федеральному телеканалу, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

Он подчеркнул, что текущее давление американской администрации на партнеров еще не означает достижения конечного результата.

«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп „поставил на место“ европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить», — сказал Лавров.

По его словам, стремление к установлению мира на Украине является позитивным сигналом. Как отмечает Лавров, переговоры продолжаются, а впереди осталась еще «большая дистанция» до завершения процесса.

Дипломат отметил, что недавние контакты рабочих групп в Объединенных Арабских Эмиратах стали лишь частью масштабного процесса. В обсуждениях принимают участие представители Москвы, Киева и Вашингтона, пытаясь найти точки соприкосновения по сложным вопросам безопасности.

