Лавров: не стоит впадать в преждевременный восторг от давления США на ЕС и Зеленского

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

Глава российской дипломатии оценил перспективы урегулирования украинского конфликта в свете новой политики Вашингтона.

Что сказал лавров в честь дня дипломата

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: нельзя впадать в восторг от давления США на ЕС и Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не испытывать преждевременного восторга из-за жесткой позиции президента США Дональда Трампа в отношении Европы и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью федеральному телеканалу, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

Он подчеркнул, что текущее давление американской администрации на партнеров еще не означает достижения конечного результата.

«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп „поставил на место“ европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить», — сказал Лавров.

По его словам, стремление к установлению мира на Украине является позитивным сигналом. Как отмечает Лавров, переговоры продолжаются, а впереди осталась еще «большая дистанция» до завершения процесса.

Дипломат отметил, что недавние контакты рабочих групп в Объединенных Арабских Эмиратах стали лишь частью масштабного процесса. В обсуждениях принимают участие представители Москвы, Киева и Вашингтона, пытаясь найти точки соприкосновения по сложным вопросам безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Экипаж российского судна спас филиппинского моряка
10:03
Ни в коем случае: почему категорически нельзя грубить мошенникам
9:45
МИД РФ контролируют ситуацию с российскими туристами на Кубе
9:32
Владимир Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника
9:28
Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы
9:27
Критические годы: какое десятилетие жизни считается самым тяжелым

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
Заменит людей? Стоит ли бояться безработицы с развитием ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео