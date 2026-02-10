«Гениальный юрист»: адвокат Татьяна Ножкина о том, каким был Падва

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив

Юрист скончался на 95-м году жизни.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина; 5-tv.ru

Адвокат Ножкина: Падва был гениальным юристом

Заслуженный юрист России Генрих Падва — гениальный юрист с огромной энергией. Вместе с ним ушла целая эпоха. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась его ученица адвокат Татьяна Ножкина.

Ножкина познакомилась с Падвой в 1998 году. Она была его помощницей. Тринадцать лет они работали бок о бок.

«Это человек, который привил мне, в принципе, любовь к уголовному праву, потому что, естественно, я планировала заниматься чем-то другим… Но, поработав некоторое время с Генрихом Павловичем и посмотрев, как он умеет это делать, как он препарирует все обвинения… Мне казалось это совершенно удивительным», — сказала Ножкина.

По ее словам, таких юристов как Падва крайне мало, поэтому его уход — это настоящая трагедия.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 95-м году жизни умер адвокат Генрих Падва. Причина смерти — инсульт. 

