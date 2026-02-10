Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы

Александра Якимчук
Юрист не дожил до 95-летния всего 11 дней.

Причина смерти адвоката Генриха Падвы

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Адвокат Генрих Падва умер от инсульта

Причиной смерти адвоката Генриха Падвы стал инсульт. Об этом 5-tv.ru сообщила жена умершего Оксана.

Заслуженный юрист России Генрих Падва умер 9 февраля 2026 года. Он не дожил до своего 95-летия всего 11 дней.

Супруга адвоката уточнила, что с местом и датой похорон близкие Падвы еще не определились.

Юрист родился 20 февраля 1931 года в Москве. Он работал с крупными бизнесменами, чиновниками и знаменитостями. Например, доверителями Падва были актер Владислав Галкин, экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

С 1971 года он входил в состав Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 стал частью ее президиума и НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов.

В 1989 Падва был назначен на пост вице-президента Союза адвокатов СССР, а после и Международного союза адвокатов. С 2002 года был юристом Адвокатской палаты города Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в возрасте 81 года умер экс-главнокомандующий Военно-морского флота России Владимир Куроедов.

