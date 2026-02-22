🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Сегодня 23 февраля. День подведения итогов. Оцените пройденный путь — это поможет наметить новые цели.

♈️Овны

Овнам важно завершить начатое. Даже маленький шаг к финалу подарит чувство удовлетворения.

Космический совет: проведите время с самим собой.

♉ Тельцы

Тельцы, сегодня вы получите обратную связь от окружающих. Примите ее без обиды — в ней скрыт ключ к росту.

Космический совет: будьте дружелюбны.

♊ Близнецы



Близнецам стоит записать достижения за последние недели. Список успехов напомнит: вы на верном пути.

Космический совет: готовьтесь к переменам.

♋ Раки

Ракам важно поблагодарить тех, кто был рядом. Слова признательности укрепят связи.

Космический совет: подарите тепло.

♌ Львы

Львы, не сравнивайте себя с другими. Ваш путь уникален — цените собственные темпы.

Космический совет: займитесь танцами.

♍ Девы

Девы, доверьтесь интуиции при планировании. Логика может подвести — слушайте внутренний голос.

Космический совет: следуйте за шепотом звезд.

♎ Весы

Весам стоит отпустить то, что больше не служит вам. Освободившееся место займет нечто лучшее.

Космический совет: проявите инициативу на работе.

♏ Скорпионы

Скорпионы, сегодня ваша сила — в спокойствии. Не втягивайтесь в конфликты: сохраняйте хладнокровие.

Космический совет: за вашими поступками будут наблюдать.

♐ Стрельцы

Стрельцы, ваша энергия притягивает возможности. Направьте ее на то, что давно откладывали.

Космический совет: зажгите огонь в сердцах.

♑ Козероги

Козероги, не бойтесь менять планы. Иногда отклонение от курса ведет к лучшему результату.

Космический совет: сверьтесь с целями.

♒ Водолеи

Водолеи, сегодня вас ждет неожиданный поворот. Примите его как шанс начать заново.

Космический совет: возможны бытовые трудности.

♓ Рыбы

Рыбам важно сохранить внутренний покой. Медитация или прогулка на природе помогут восстановить баланс.

Космический совет: вероятны выгодные сделки.