«Россия останется здесь и завтра»: Макрон про возобновление диалога с Москвой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 69 0

Французский лидер надеется, что подобные контакты приведут в будущем к реальному потеплению отношений между странами.

Эммануэль Макрон про возобновление диалога с Россией

Фото: www.globallookpress.com/PsnewZ

Макрон предложил нескольким коллегам из ЕС возобновить диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил некоторым лидерам Евросоюза возобновить диалог с российской стороной. Об этом он заявил в интервью Tagesanzeiger.

«Важно структурировать возобновление европейских дискуссий с Россией, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но и не завися от третьих сторон в этих дискуссиях. Именно поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог», — заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что Европе так или иначе нужно разговаривать с Москвой, так как «Россия останется здесь и завтра».

«Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет. Россия останется здесь и завтра. В конце концов, она прямо у наших границ», — заявил французский лидер.

Также Макрон рассказал о возобновлении контактов с нашей страной на техническом уровне и надеется, что подобные контакты приведут в будущем к реальному потеплению отношений между сторонами.

