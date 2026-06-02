Песков указал на смену парадигмы конфликта на Украине после удара по Старобельску

Анастасия Федорова
Представитель Кремля подчеркнул, что эта атака была именно терактом, поскольку здание никогда не использовалось как военный объект.

Киевский режим сознательно идет на совершение террористических актов против мирного населения и детей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал атаку на колледж в Старобельске. По словам Пескова, подобные действия создают другую парадигму конфликта на Украине.

«Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся на грани человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что эта атака была именно терактом, поскольку здание никогда не использовалось как военный объект.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились свыше 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами теракта стал 21 человек, еще 65 получили ранения.

