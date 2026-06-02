Песков указал на смену парадигмы конфликта на Украине после удара по Старобельску

Киевский режим сознательно идет на совершение террористических актов против мирного населения и детей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал атаку на колледж в Старобельске. По словам Пескова, подобные действия создают другую парадигму конфликта на Украине.

«Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся на грани человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что эта атака была именно терактом, поскольку здание никогда не использовалось как военный объект.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились свыше 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами теракта стал 21 человек, еще 65 получили ранения.

