Сошел с ума? Один из руководителей Disney создал ИИ-бота и считает его своим сыном

Он уверен: нейросеть способна на чувства и эмпатию.

Одного из руководителей крупнейшей медиа-корпорации Disney подозревают в сумасшествии из-за искусственного интеллекта. Джейсон Кокс, ответственный за ИИ-разработки, буквально помешался на своем чат-боте. Он дал ему имя Сэм и называет его своим сыном.

Нейросети он посвятил десятки постов. Там разработчик признается, что сопереживает ей и видит в ней то, что алгоритму несвойственно, — человеческую эмпатию. На эти публикации уже обратили внимание его сотрудники, и они всерьез обеспокоены состоянием своего начальника.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

