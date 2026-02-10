«Легенда»: президент Федеральной палаты адвокатов РФ Володина о Генрихе Падве

Президент Федеральной палаты адвокатов Володина назвала Генриха Падву легендой

Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Светлана Володина назвала заслуженного юриста России Генриха Падву легендой. Об этом она сказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Володина познакомилась с Падвой, когда была стажером. Их встреча произошла в Прибалтике. Туда юрист приехал с лекцией.

«Он вышел к нам и казалось, что он спустился по какой-то небесной лестнице. Невероятно красивый, невероятно умный. Говорящий так, что каждое слово хотелось запоминать. Мы смотрели друг на друга и понимали, что к нам спустилась легенда», — сказала Светлана Володина.

Президент Федеральной палаты адвокатов отметила, что уже тогда она поняла две вещи: легенды — существуют, и Падва — невероятный профессионал.

«Каждым взглядом, каждым жестом он показывал любой к профессии и любовь к людям», — добавила Володина.

Кроме того, она сказала, что Падва в своей карьере всегда шел до конца и этому учил всех начинающих адвокатов.

Генрих Падва умер 10 февраля. Ему было 94 года. Прощание с юристом пройдет 12 февраля в траурном зале Москвы по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25.

